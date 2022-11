„St. Pölten ist divers“: Startschuss für „It‘s a Date!“

Die Proteste im Iran schlagen Wellen bis nach St. Pölten. In der Innenstadt kleben Sticker mit Protestbotschaften und die Community machte ihrem Unmut bereits bei einer Kundgebung Luft. Genau diesen lokalen Aushandlungen globaler Konflikte widmet sich die neue Veranstaltungsreihe „It’s a Date“ der Tangente-Stadtprojekte St. Pölten.

So trat etwa die iranische Community an das Tangente-Team heran und bat darum, eine Veranstaltung zu machen. Gesagt, getan. Der erste Termin am Freitag, 18. November, beschäftigt sich mit den Protesten der Frauen im Iran und in Afghanistan. Start ist um 18 Uhr im Kulturheim Nord.

Dort fand im Sommer bereits das Nachbarschaftsfestival „Neue Freundschaften“ statt. Dabei ging es um die Vernetzung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Norden. „St. Pölten ist total divers, aber viele Menschen sind einfach unsichtbar“, analysiert das Organisationsteam Magdalena Chowaniec und Muhammet Ali Baş. Sie wollen ihnen einerseits eine Plattform bieten, andererseits die Vernetzung fördern.

Das neue Veranstaltungsformat führt das Konzept von „Neue Freundschaften“ weiter: „Wir denken nachhaltig und wollen eine Selbstermächtigung erreichen, damit die Teilnehmenden sehen: ‚Hey, wir haben eigentlich etwas gemeinsam erfahren und auf die Beine gestellt.’“ Dabei geht es um einen Dialog, auch künstlerisch aufgearbeitet. Und um Solidarität: „Im Endeffekt ist eine Frage, welche Werte wir teilen wollen“, so das Team.

Bei der ersten Veranstaltung sprechen Sarah Mohammadi, Journalistin beim Magazin „biber“, sowie Aadilah Amin, Mitglied eines afghanischen Studierendenvereins. Außerdem gibt es Performances und die Künstlerin zahrenar präsentiert einen Film, der gemeinsam mit den Frauen des Diversity-Cafés entstanden ist.

