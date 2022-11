Es war ein Spektakel, als am Samstag der Oldtimer-Lkw zuerst am Bahnhofsvorplatz und dann am Domplatz Halt machte. Viele zückten das Handy und machten Fotos vom neuen Glockenspiel, das künftig bei der Geburt eines jeden Kindes erklingen wird. Angekauft wurde das Glockenspiel von der Plattform St. Pölten und finanziert von 48 Sponsoren.

Das erste Mal wird das Glockenspiel zur Eröffnung des Christkindlmarktes am Freitag, 25. November, um 17 Uhr zu hören sein. Bei der Erstbeleuchtung des Weihnachtsbaums werden die Glocken die Melodie des Liedes „Oh Tannenbaum“ spielen.

Innsbrucker Traditionsbetrieb installiert Glocken

„Wir haben für die Produktion mit der Familie Grassmayr einen Partner gefunden, der seit Jahrhunderten in diesem Gewerbe federführend tätig ist. Und dieser Tag hat uns deutlich bewiesen, wie richtig wir mit dieser Auswahl gelegen sind“, ist der Obmann der Plattform St. Pölten, Dominik Mesner, rundum zufrieden. Das Unternehmen Grassmayr aus Innsbruck gibt es seit 1550. Ab dem Jahr 1599 spezialisierte sich Grassmayr auf den Guss von Glocken und ist seither zum Branchenprimus avanciert. Nach alter Handwerkskunst werden die Glockenformen zuerst aus Lehm modelliert und dann zu kunstvollen "Musikinstrumenten" gegossen. Diese umfassen volle vier Oktaven.

Nun geht es an den Einbau. Der Kran steht bereit und die Glocken werden vorbereitet. Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der St. Pöltner NÖN.

