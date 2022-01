Arzt Erwin Weber hört Ende März auf

„Mit Freude und Dankbarkeit erinnere ich mich an die offene und herzliche Aufnahme, als ich 1991 meine Ordination in Göblasbruck eröffnete“, zieht der praktische Arzt Erwin Weber rückblickend Bilanz über dreißig Jahre Wilhelmsburg und seine Bevölkerung. „Ein aufrichtiges Dankeschön geht an alle, die mir damals beigestanden sind.“

Es folgten sehr arbeitsintensive, aber auch sehr erfüllende Jahre des Zusammenlebens, die geprägt waren von der Vorstellung eines Landarztes alten Schlages. „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich nun entschlossen, die Ordination mit 31. März zu schließen“, erklärt der 62-jährige Mediziner. „Dieser Schritt ist mir nicht leicht gefallen, aber man muss erkennen, wann die Zeit gekommen ist, Platz zu machen für neue Ideen, einen neuen Zeitgeist.“

Einen Nachfolger werden nun die Ärztekammer und die Österreichische Gesundheitskasse bestimmen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren