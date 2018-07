Nachdem man bereits in 86 Ländern virtuell durch die Straßen spazieren kann, hat Google sein Service Street View im Juli auch in Österreich gestartet. Die Möglichkeit gibt es aber nicht nur in den Städten Wien, Linz und Graz, die bereits von Google-Autos befahren wurden. Eine 360-Grad-Tour durch die Straßen kann man auch in St. Pölten machen – wenngleich in einem deutlich geringeren Ausmaß.

| NOEN

In der NÖ Landeshauptstadt waren bislang noch keine Google-Autos unterwegs, dafür Personen mit speziellen Rucksäcken, die hauptsächlich Teile der Innenstadt abfotografiert haben. Da die Aufnahmen im Dezember des Vorjahres entstanden, zeichnen sie ein eher düsteres Bild St. Pöltens. „Aus touristischer Sicht sind Aufnahmen bei guter Witterung im Frühling oder im Sommer sicher positiver und würden auch von den Usern lieber genutzt werden“, hofft Stadt-Sprecher Martin Koutny auf einen baldigen Austausch der Bilder. Beschäftigt hat sich die Stadt mit Street View aber noch nicht: Bis zur NÖN-Anfrage war laut Koutny im Rathaus noch gar nicht bekannt, dass es dieses Angebot für St. Pölten überhaupt gibt.

Personen, die auf den Aufnahmen zu sehen sind, werden unkenntlich gemacht. | Google Street View

Ansehen kann man sich aber nicht nur einige Straßen und Fassaden, sondern es gibt bei Street View auch die Möglichkeit, Lokale und Geschäfte virtuell zu betreten und sich darin frei umzusehen. Die Aufnahmen haben Unternehmer selbst beauftragt und Google zur Verfügung gestellt.

Eines dieser Geschäfte ist Waffen Eibl in der Wiener Straße. Für Jörg Eibl ist dies ein besonderes Angebot für seine Kunden. „Sie können sich die Ware und das Geschäft so schon zuhause ansehen.“ Die Sorge, dass sich auch Einbrecher umsehen könnten, hat Eibl nicht: „Das könnten sie ja vor Ort auch.“

Waffen Eibl ist einer der Shops, in denen man sich mit Google Street View genau umsehen kann. | NOEN

Ebenfalls online ist das Innere der Galerie Maringer. „Ich denke, dass Google Street View interessant für unsere Kunden ist. Wenn sie online einen Blick in die Galerie werfen, weil sie ein bestimmtes Bild suchen, entdecken sie vielleicht auch andere Werke, die ihnen gefallen könnten“, hofft Karl Heinz Maringer. Auch er sieht keine Gefahr, dass Kriminelle leichtes Spiel haben: „Wir haben ohnehin eine Alarmanlage, die mit der Polizei verbunden ist“, so Maringer.

Das Café Schubert ist einer von mehreren Gastro-Betrieben mit einer 360-Grad-Ansicht. „Es ist toll für Menschen, die sich ein Bild von einem Lokal machen wollen, das sie noch nicht kennen“, ist Geschäftsführer Michael Glöckel überzeugt. „So kann man überall auf der Welt einen Eindruck von den Lokalen bekommen. Ich schaue auch selbst gerne in fremden Städten nach und finde das Angebot

super.“