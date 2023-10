Zünftiger Auftakt für Genuss Pur im St. Pöltner Rathaus

Mit einem feucht-fröhlichen Bieranstich ist das erste „GenussPur“Festival im Rathaus eröffnet worden. Zum Auftakt gab es eine trachtige Benefiz-Weißwurstparty, bei der natürlich auch erfrischendes Egger-Bier nicht fehlte. „Das Genussfestival zeigt, was St. Pölten mittlerweile zu bieten hat“, dankte Bürgermeister Matthias Stadler den Wirten für die „tolle Arbeit“. Mit langer Biertradition, nahem Wein im Traisental und in der Wachau und mit gutem Gebranntem habe St. Pölten überhaupt das Große Los gezogen. Diese Vielfalt will die Stadt noch stärker vermarkten.

„St. Pölten brummt“, stimmte auch Landtagspräsident Karl Wilfing unter dem Brezn-Schmuck in den Stadtfarben mit ein. Die 13 Betriebe, die sich für das Festival zusammengeschlossen haben, würden zeigen, welch Genuss es ist, „diese Stadt zu kosten“.

Gemeinsam werde man sich groß präsentieren, sagte gastro.stp-Obmann Matthias Strunz. „Die Betriebe werden zeigen, was sie drauf haben.“ Jeder habe die Möglichkeit, sich auf der großen Plattform zu präsentieren. Das Festival wird auch die Kompetenz der heutigen Gastronomie zeigen, meint Obmann-Stellvertreter Otto Raimitz. Nach dem Motto „Wir halten alle zusammen“ werden sicher noch mehr Betriebe noch intensiver zusammenarbeiten, zeigte sich Raimitz ebenso wie Strunz überzeugt.

Nachdem der Stadtchef beim Bieranstich zur Tat geschritten war, gab es mit Weißwurst und Brezn einen Vorgeschmack auf das, was an Genuss im nächsten Monat folgt. Das ließen sich auch Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling, Alt-Propst Maximilian Fürnsinn, Plattform-Obmann Dominik Mesner oder Bäckermeister Wolfgang Hager nicht entgehen.

An den Bars versorgten die Festival-Wirte mit Getränken. Das Aelium war mit Elena Rameder, Christoph Vogler und Christoph Essl ebenso vertreten wie Leo und Andreas Graf, Maurice Harant und Werner Punz vom Vinzenz Pauli, Martin Rabl vom Naturfreunde-Bootshaus oder Katja Rendl und Thomas Schwaiger vom Rendlkeller. Verwöhnen ließen sich auch viele Festival-Partner wie Helge Haslinger und Peter Hronek von der Sparkasse NÖ Mitte West, Jürgen Dallinger von Gärtner Reisen, Stölner-Geschäftsführer Günther Maurer und natürlich Chefredakteur Daniel Lohninger und Marketing-Chef Robert Richter von der NÖN. Im Einsatz waren auch Alfred und Philipp Neuhauser.

Genossen haben auch Volksbank-Vorstandsvorsitzender Rainer Kuhnle und Vorgänger Hans Bauer, Vermesser-Legende Hanns Schubert, Marketing-St. Pölten-Geschäftsführer Matthias Weiländer, Unternehmer Wolfgang Stix, Nationalratsabgeordneter Robert Laimer, Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele, die Stadträtinnen Renate Gamsjäger und Susanne Heihs, die Stadträte Ewald Buschenreiter, Walter Hobiger und Klaus Otzelberger, Tourismusdirektor Stefan Bauer, Mostviertel-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt oder die Galeristen Karl-Heinz und Maxi Maringer. Die musikalische Unterlage lieferte DJ James Illusion.