Wie bereits bei den letzten beiden Gemeinderatswahlen davor, wird Matthias Adl als Spitzenkandidat der ÖVP ins Rennen gehen. Beim Stadtparteivorstand wurde dies beschlossen.

privat Matthias Adl (VP)

Neben der Nummer Eins der Kandidatenliste wurden auch der Nominierungsprozesses für die restliche Kandidatenliste gestartet.

„Die Volkspartei St. Pölten hat in den letzten Jahren gezeigt, wie gute Oppositionsarbeit funktionieren kann. Wir haben ein gutes Team im Gemeinderat und in den Stadtteilen und ich bin stolz darauf, dieses Team zum bereits dritten Mal in eine Wahl führen zu dürfen“, erklärt Vizebürgermeister Adl.