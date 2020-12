"Es wird schwierig, weil der Bundestrend momentan kein ganz so positiver ist", hob Spitzenkandidat Klaus Otzelberger hervor. Ausgehend von 2016 erreichten 14,70 Prozent sei er daher auch mit leichten Verlusten noch zufrieden. Thematisch im Vordergrund werden Sicherheit, leistbares Wohnen und Migration stehen.

Auch bei Urnengängen auf kommunaler Ebene, also im unmittelbaren Lebensbereich, seien "manche sehr orientiert" am Bundestrend. Dennoch wolle die FPÖ "so gut wie möglich wieder abschneiden", sagte Otzelberger, der die Freiheitlichen zum zweiten Mal in Folge als Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl führt. Eine prozentuelle Vorgabe machte er jedoch nicht.

Die Landeshauptstadt sei für ihn Heimat, "da fühle ich mich wohl", betonte der Freiheitliche. Er möchte, dass St. Pölten "so lebenswert bleibt, wie ich es kennengelernt habe, wie ich hier aufgewachsen bin". Probleme ortete er in Sachen Sicherheit. Einer "steigenden Kriminalität" soll u.a. mit der Aufstockung der Polizei - gefordert wurden 15-20 Beamte zusätzlich - Rechnung getragen werden.

Änderungen möchte Otzelberger auch in Sachen Sozialpolitik umgesetzt wissen. "72 Prozent der Mindestsicherungsbezieher sind Ausländer, das empfinden wir als eine große Ungerechtigkeit." Gefordert wurden in diesem Zusammenhang eine Neuverhandlung über die Kostenteilung mit dem Land, weiterführend eine Umstellung auf Sachleistungen und "Vorrang für unsere Leute".

Corona-bedingt sieht der Wahlkampf völlig anders aus als sonst. "Normalerweise waren wir von der Früh bis am Abend unterwegs bei den Bürgern. Sei es bei Hausbesuchen oder Lokalbesuchen." In Sachen Veranstaltungen sei vorerst "noch gar nichts geplant", blickte der FPÖ-Politiker voraus. Gemeinsam mit dem 33 weitere Kandidaten umfassenden Team will der Stadtrat jedoch vermehrt auf kontaktlose Hausbesuche setzen. Weiters geplant seien Aktionen in den sozialen Netzwerken.