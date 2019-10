„Grüner Himmel“ ist der klingende Name für die Naturbestattungsanlage zwischen Schnabling und Harland, die am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr im Rahmen einer festlichen Friedhofsweihe ihrer Bestimmung übergeben wird. 120 Bäume und 10 Steingrabstellen sind auf dem rund 7.000 Quadratmeter großen Waldstück für Bestattungen vorgesehen. Buchen, Eichen, Akazien, Eschen, Kirschen und Ahorn bilden ein grünes Dach über dem Friedhof.

Auf die Idee der Widmung des Grundstücks kam Eigentümer Georg Winter auf einer Reise nach Deutschland: In Heiligenberg am Bodensee gibt es seit 2007 einen 20 Hektar großen Bestattungswald. „Da kam mir der Gedanke, die natürlichen Gegebenheiten dieses kleinen Waldstücks in Einzellage an der Landesstraße zu nutzen.“

Altes Gusseisenkreuz lädt zur Andacht

Rechtzeitig vor den Novemberfeiertagen Allerheiligen und Allerseelen ist alles bereit. Von der Schnablinger Straße wurde eine Zufahrt errichtet, die Wege wurden geschottert, Sträucher und Blumen gepflanzt, große Steine versetzt und Bänke aufgestellt. Vor dem Friedhofseingang lädt ein Gusseisen-Kreuz zur Andacht. „Wir haben es bei uns am Hof gefunden, schweißen lassen und es hier aufgestellt“, berichtet Landwirt Georg Winter.

Betreiber der Anlage ist die Marktgemeinde Pyhra. Nach zweijähriger Planungszeit und Erlass des Bewilligungsbescheids durch das Land NÖ konnte nun im Gemeinderat die Naturbestattungsverordnung beschlossen werden: In einem Raster angelegt, dürfen die Bestattungsstellen von 50 mal 50 Zentimeter nur einmalig genutzt werden. Erlaubt sind ausschließlich verrottbare Urnen oder Aschekapseln. Bestatter Herbert Glück bietet etwa Urnen aus Maisstärke an, die biologisch abbaubar sind. „Neuester Trend sind Urnentaschen aus Baumwolle“, berichtet der Experte.

Die Beerdigungsgebühr auf der neuen Anlage beträgt 550 Euro. Eine Grabstelle kostet – je nach Art, Alter und Lage des ausgewählten Baumes – 950 bis 1.600 Euro.