„Neigungsgruppe Wandmalerei“ macht St. Pölten farbenfroh

„Wir wollen den Communityspirit weiterführen, der beim ‚BATjam 2021‘ entstanden ist“, berichtet Lukas Schmied von der Entstehung der „Neigungsgruppe Wandmalerei“. Seit 2021 organisiert er ein- bis zweimal im Jahr Termine für kollektives Sprayen. Am Samstag, 30. Juli, ist es wieder so weit. Ab 10 Uhr können lokale Sprayerinnen und Sprayer sowie Street-Art-Künstlerinnen und -Künstler Farbe an die Wand bringen. Die Southsidegallery vor dem Freibad St. Pölten wird wieder zum Spray-Spektakel.

Beim „BATjam 2021“ konnten nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler drei Tage lang ihrer Kreativität an der ÖBB Westbahnbrücke freien Lauf zu lassen. „Dabei hat sich gezeigt, dass es durchaus eine Graffiti- und Street-Art-Szene in St. Pölten gibt, die sich sehen lassen kann“, berichtet Schmied. Das Spektrum reichte von klassischem Graffiti-Stylewriting über Stencils (Schablonen) bis zu XXL Kunstwerken mit Pinsel und Acrylfarbe. Dies wird seither in kleineren Sessions weitergeführt.

Kollektives Malen

„Die ‚Neigungsgruppe‘ arrangiert jedoch keinen großen Jam à la "BATjam", welcher mehr Organisationsaufwand und Ressourcen erfordert“, betont Schmied. Vor allem Kunstschaffende aus St. Pölten und Umgebung sowie befreundete Artists sollen laut Schmied eher die Option haben, an legalen Orten die Wände der Stadt aufzuhübschen. Ein überschaubares Zusammenkommen von Artists, die gerne eine gute Zeit beim Bemalen von Wänden im öffentlichen Raum haben nehme sich die „Neigungsgruppe Wandmalerei“ zum Ziel. Übermalt werden sollen dabei bestehende Kunstwerke die beschädigt sind. So lange der Vorrat reicht, stellt der Verein „Freiluft und Kultur“ gemeinsam mit dem Jugendzentrum Steppenwolf auch Dosen, Farbe und anders Material zur Verfügung.

Weitere Infos sowie Anmeldungsoptionen für die Veranstaltung gibt es auf der Instagram-Seite „batjam_stp“. Einen Überblick über St. Pölten Graffiti-Szene zeigt die Instagram-Seite „st.poelten_in_farbe_und_bunt“. Ende des Sommers ist unter dem Motto "5x5 - Brückentestspiele" eine weitere Session unter der ÖBB Westbahnbrücke geplant.