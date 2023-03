Verfassungsschutz sucht St. Pöltner IS-Sprayer

Schwarz bekleidet und mit Sturmhaube hat ein junger, vermutlich männlicher Sprayer Täter am Mittwochabend zwischen 20 und 22.15 Uhr ingesamt neun islamistische Graffiti nahe dem St. Pöltner Hauptbahnhof hinterlassen. Der etwa 1,60 Meter große Unbekannte, der einen Rucksack trug, wurde von einem Zeugen beobachtet. Als er dies bemerkte, ergriff er die Flucht.

Die insgesamt neun islamistisch motivierten Graffiti in Weiß und Schwarz sind nach Ermittlungen eindeutig von ein und demselben Täter, erklärt die Polizei. Weil sie zweifelsfrei dem IS zuzuordnen sind, hat das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) übernommen. Dieses bittet nun um sachdienliche Hinweise zu dem Sprayer, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden - an das LVT unter 059 133 30-8333 oder an jede Polizeidienststelle.

