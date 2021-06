Einen grausigen Fund machten Spaziergänger am Wochenende. Auf der Schotterstraße zwischen Windpassinger Steg und Ponyhof Wörth lagen in etwa 200 Meter Entfernung zwei tote Kätzchen noch mit der Nabelschnur am Körper. Abgedeckt waren die Tiere mit einem Stück Küchenrolle.

Dass eine Katze die Jungen dort geworfen hat, schließt Tierheimleiter Davor Stojanovic aus. „Katzen suchen sich einen ruhigen, finsteren Platz“, erklärt er. Auch dass ein Tier die Kätzchen verschleppt hat, kann er sich nicht vorstellen. Er vermutet, dass die Tiere abgelegt wurden, und appelliert gemeinsam mit dem Obmann-Stellvertreter des Tierschutzvereins Thomas Kainz: „Die Kastration von Katzen sollte ernst genommen werden.“ Das Land NÖ fördert die Kastration von Streunerkatzen.