Thomas Stipsits im Interview: „Ich habe es genauso erlebt“

NÖN: Eines Ihrer Kabarettprogramme trägt den Titel “Griechenland”, nun auch dieser Film – was ist das, was Sie an Griechenland so fasziniert hat?

Thomas Stipsits: In erster Linie natürlich das Meer – dieses türkisblaue Meer, die wunderschöne Umgebung. Und natürlich auch die Menschen. Das mediterrane Lebensgefühl hat mich schon in positive Gefangenschaft genommen. Mittlerweile bin ich in der Sekunde, in der ich ankomme und den ersten griechischen Freund treffe, auch dort und merke, wie meine Geschwindigkeit zurückschaltet.

Denken Sie, dass wir uns in Österreich auch etwas von dieser “griechischen Entschleunigung” abschauen könnten?

Thomas Stipsits: Der Elias, mein Freund in Griechenland, sagt immer “Try to be half-half. Half Greek, half Austrian, that’s the best way.” Er sagt selber, „wir Griechen sind manchmal ein bisschen zu lax mit dem Gesetz, und ihr macht manchmal zu viel Druck“. Man darf das nicht zu sehr romantisieren. Es gibt natürlich auch Probleme – ich bin ja selber schon in Berührung gekommen mit der griechischen Bürokratie. Da muss man wirklich viel Zeit haben. So ein Ausflug in die Stadt zu den Ämtern ist dann schon ein Tagesausflug.

Thomas Stipsits ist Hauptdarsteller des Films "Griechenland oder der laufende Huhn". Auch am Drehbuch hat er mitgewirkt. Foto: Ingo Pertramer

Ihr Charakter ist ja augenscheinlich ein bisschen inkompetent, ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation – wie viel von Ihnen steckt in Johannes?

Thomas Stipsits: Die Konfliktscheuheit und Entscheidungsschwäche, die ich hatte. Das Bedürfnis, es allen recht machen zu wollen – das teile ich ja, denke ich, mit vielen Menschen. Dass man zuerst schauen muss, dass es allen anderen gut geht, und dann schaut man erst auf sich selber. Ich habe aber auch gelernt, dass es wichtig ist, dass man darauf achtet, dass es einem selber gut geht.

Sind dann Lektionen, die der Charakter im Film lernt, an Entwicklungen angelehnt, die Sie in Ihrem eigenen Leben durchlebt haben?

Thomas Stipsits: Das sehe ich schon, ja. “Nein” sagen zu können, sich durchsetzen ... Ich kenne es aus meiner Vergangenheit, dass man Konflikten aus dem Weg gehen möchte und deswegen Dinge macht, um andere Leute zufriedenzustellen. Ich habe aber gelernt, dass es oft besser ist, man sagt das, was man sich denkt, auch wenn das manchmal den Leuten weh tut. Oft reagieren die Leute ganz anders, als man gedacht hat. Die meisten zeigen dann ja eh Verständnis.

Die Arbeit am Filmset ist ja oft recht stressig. Wie war das, auf diesen malerischen Urlaubs-Locations zu arbeiten?

Thomas Stipsits: Es war schon schön. Also es gibt Schlimmeres (lacht). Natürlich arbeiten wir professionell, es gibt einen Zeitrahmen, und ein Budget, das man einhalten muss. Aber es waren alle wirklich top vorbereitet, sodass wir vor Ort nichts mehr neu erfinden mussten. Es hat natürlich schon etwas – man dreht in einer Bucht, hat dann um 18, 19 Uhr, wenn das Tageslicht weg ist, Drehschluss und kann noch ins Meer springen.

Ihre Verlobte im Film wird von Ihrer Ex-Frau Katharina Strasser gespielt. War es nach der Trennung schwierig, weiterhin so eng zusammenzuarbeiten, vor allem auch bei den Liebesszenen?

Thomas Stipsits: Nein. Gar nicht. Ganz im Gegenteil, wir respektieren uns ja total und mögen uns nach wie vor noch sehr. Das hat sich überhaupt nicht komisch angefühlt.

Im Kinosaal durften die Zuseherinnen und Zuseher nach der Filmvorführung den Stars und der Crew noch Fragen stellen. Foto: NÖN, Katharina Schrefl

Sie haben in anderen Interviews bereits gesagt, dass Griechenland Ihr persönlichster Film ist. Wie prägt sich das aus?

Thomas Stipsits: Einerseits mit den Charakterzügen vom Johannes, andererseits natürlich auch durch diese große Liebe zu Griechenland, weil das etwas ist, was mich jetzt wirklich über 20 Jahre begleitet. Ich weiß, dass ich mich da aufgrund meines Berufs in einer sehr privilegierten Position befinde – und natürlich muss ich auch darauf schauen, wann die Kinder schulfrei haben. Aber mittlerweile kann ich es mir leisten, mir meine portionierten Einheiten südgriechisches Feeling zu holen. Ich habe die Möglichkeit, einen großen Teil des Jahres in Griechenland zu verbringen. Ich wollte immer schon so einen Film machen. Man kann vielleicht sagen, es ist ein Klischee, aber ich habe es genauso erlebt. Die Insel, die wir in dem Film erzählen, ist genau die Insel, die ich kenne. Die Griechen, die ich kenne, sind so “Kukuruz-Philosophen”, da ist immer ein bisschen Pathos, gepaart mit einer gewissen Melancholie, aber auch einer Lebensfreude. “Alles was heute passiert, ist super, was morgen passiert, wird auch gut. Heute ist der Sonnenuntergang schön, scheiß’ doch auf alles andere.”

Also im Moment leben?

Stipsits: Ja. Und es ist nicht leicht, das ganze Jahr über auf einer griechischen Insel zu leben. Es ist infrastrukturell schwierig, die Arbeit ist schwierig auf einer griechischen Insel, aber ich habe schon viele Leute kennengelernt, die sagen “aber das Meer bleibt. Egal was passiert, das sehe ich jeden Tag”.

Was soll sich das Publikum vom Film mitnehmen?

Stipsits: Bessere Laune. Dass man in Zeiten wie diesen eineinhalb Stunden in eine bessere Welt eintauchen kann. Eine bessere Welt, die es aber gibt, die Welt ist ja nicht nur schlecht. Wer will, kann sich auch mitnehmen, dass man seine Ziele so steckt, dass sie erreichbar sind, und, dass man das auch durchziehen darf. Sagen wir’s so: Es ist besser, schön abzustürzen, als fad dahinzuvegetieren.

Arbeiten Sie bereits an neuen Projekten?

Stipsits: Wir sind in der Vorbereitung für den ersten Stinatz-Krimi, der im Sommer und im frühen Herbst verfilmt wird. Darauf freue ich mich schon sehr.

