Hektisches Treiben kurz vor Geschäftsschluss um 18 Uhr am Riemerplatz. Feuerwehrautos rückten an, Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude, in dem sich gerade bei der Hartlauer-Filiale eine Baustelle befindet. Wie sich später herausstellte, ging es um Leben oder Tod, denn Kohlenmonoxid trat aus.

Eigentlich wollte die Stadtfeuerwehr wie jeden Montag üben, doch dann schrillten die Sirenen: Gasaustritt in der Innenstadt. Statt Übung hieß es nun Ernstfall.

Alarm schlug eine Dame per Gasnotruf. Sie nahm in einem der oberen Stockwerke des Hauses einen seltsamen Geruch wahr. Im selben Haus hat Augenärztin Gunda Nagel ihre Ordination: „Unsere Reinigungskraft befand sich noch in der Ordination und wurde ebenfalls evakuiert.“

Firmenchef Robert F. Hartlauer ist froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Hartlauer, Hartlauer

Rasch war ein EVN-Mitarbeiter vor Ort und führte Messungen durch. Bald war klar: Kohlenstoffmonoxid (CO) trat aus. „CO ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff und zählt damit zur Gruppe der Kohlenstoffoxide. Die besondere Gefahr hierbei besteht darin, dass dieses Atemgift farb-, geruch- und geschmacklos ist und sehr leicht über die Lunge aufgenommen werden kann“, weiß Feuerwehrsprecher Kevin Luger. „Nicht zögern, sofort Feuerwehr- und auch Gasnotruf zu wählen“, empfiehlt er.

Neben einer großräumigen Absperrung des Gefahrenbereiches führte die Stadtfeuerwehr weitere Schadstoffmessungen durch. Es bestätigte sich die hohe CO-Konzentration. Die Ursache wird noch untersucht, ein defektes Gerät wird vermutet. Trotz rascher Evakuierung versorgte die Rettung 18 Personen wegen Verdachts auf CO-Vergiftung, zehn davon mussten zur weiteren Behandlung ins Spital. Am Abend durfte aber auch der letzte Patient wieder nach Hause. Robert F. Hartlauer wurde ebenfalls über den Vorfall in St. Pölten informiert. „Ich bin froh, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind“, sagt er gegenüber der NÖN.

Der Umbau der Hartlauer-Filiale wird noch einige Wochen dauern. In der Zwischenzeit ist das Geschäft in die Kremser Gasse 13 übersiedelt. Ende August wird an alter Stelle neu eröffnet.