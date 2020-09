Vor den Trümmern ihrer Existenz stehen viele Haunoldsteiner. Das Hochwasser schlug bei über 120 Wohnungen und Häusern erbarmungslos zu und richtete schweren Schaden an. Einer der Betroffenen war auch Bürgermeister Hubert Luger, der seine Tankstelle samt Tankstellenshop wieder in Schuss bringen muss. Daneben nimmt er die Schadensfälle in der Gemeinde auf, um für die Betroffenen Geld aus dem Katastrophen-Fonds des Landes NÖ zu bekommen. „Der Schaden in unserer Gemeinde beträgt zweistellige Millionenbeträge“, sagt er geknickt.

Vom Hochwasser verfolgt ist Hafnermeister Martin Kummer. 2002 zerstörte ein Donau-Hochwasser seinen Betrieb in Emmersdorf. Grund genug für ihn, sich einen neuen Standort zu suchen. Den fand er in Groß Sierning. „Wir haben geschaut, dass nicht viel Wasser in der Nähe ist“, erzählt Kummer, „den kleinen Bach habe ich wahrgenommen – als Gefahr habe ich ihn allerdings nicht gesehen.“

„Der Schaden in unserer Gemeinde beträgt zweistellige Millionenbeträge“

Aus der Sierning wurde zuletzt aber ein reißender Fluss. Und der zerstörte nicht nur Kummers Betrieb, sondern auch den seines Nachbarn Herbert Sieder, der seine Einrichtungsfirma erst vor wenigen Wochen an die Söhne Edgar und Peter übergeben hatte. „Wir wollten das mit einer Hausmesse feiern“, so Sieder. Die findet trotz der Aufräumarbeiten kommenden Freitag und Samstag statt. Freunde, Nachbarn, aber auch Kunden helfen beim Wiederaufbau. „Die Hilfsbereitschaft ist sensationell“, zeigt sich auch Kummer begeistert, „da bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als gleich wieder positiv in die Zukunft zu schauen.“ Einige Kunden und Partner hätten sogar angeboten, in den nächsten Monaten als Ersatz-Ausstellungsort einzuspringen. Denn es wird wohl schon ein halbes Jahr dauern, bis man den Standort wieder eröffnen kann.

Ans Aufgeben dachte bei der Familie Kummer niemand, nicht eine Sekunde, trotz des schlimmen Déjà-vu-Erlebnisses. „Dafür macht mir mein Job einfach zu viel Spaß. Außerdem will ich unsere Helfer und treuen Kunden nicht enttäuschen“, meint Kummer, der mit der Hand seine Auftragsmappe vom Schlamm säubert. „Es geht mit Volldampf weiter, unsere Kunden können sich weiter auf uns verlassen.“

Wasserverband geht Hochwasser auf die Spur

Auf Ursachenforschung für das Hochwasser ist der Sierningwasserverband, dem auch Markersdorf-Haindorf und Haunoldstein angehören. „Es ist bereits ein Unternehmen mit der Ereignisdokumentation beauftragt“, informiert Ronald Muhr, Obmann des Verbands. Eruiert werden dabei die verschiedenen Wasserstände an einzelnen Orten, und wie sich Zuflüsse und Hanglagen auf die Fluten ausgewirkt haben. In rund zwei Monaten sollen die Ergebnisse in den einzelnen Gemeinden präsentiert werden. Auf Basis der Ereignisdokumentation werden dann verschiedene Maßnahmen beraten und ein neuer Gefahrenzonenplan erarbeitet.