Seit 1936 fertigt die Tischlerei Priesching in Prinzersdorf schon hochwertige, langlebige Produkte. Damit ist man durchaus in ganz Österreich in aller Munde. Am vergangenen Samstag kam man allerdings leider aus einem ganz anderen Grund in die Schlagzeilen. Da schreckte nämlich ein dumpfer Knall den ganzen Ort auf – der Sägespäne-Silo der Firma war wohl aufgrund einer Rückzündung explodiert.

„Die Druckwelle der Explosion hatte den Silo stark beschädigt. Und im Nahbereich des Silos, am Dach der Nebengebäude, gab es mehrere kleine Brände sowie einen Brand in der Produktionshalle“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Prinzersdorf, die mit sechs weiteren Feuerwehren ausgerückt war. Insgesamt standen 120 Helfer im Einsatz. „Bei den Feuerwehrleuten wollen wir uns in erster Linie ganz herzlich bedanken – sie waren alle sehr schnell vor Ort und haben dadurch sicherlich Schlimmeres verhindert“, so Firmenchefin Elisabeth Priesching, die wenige Tage nach dem Brand noch nicht genau weiß, was wirklich passiert ist: „Derzeit wird alles intensiv untersucht – wir sind allerdings vor allem froh, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind.“

Silo wurde abgetragen, Arbeit geht bald weiter

Durch die Explosion wurde der obere Teil des Silos weggerissen. Die Arbeiten der Helfer dauerten bis zum nächsten Tag an. „Der Silo wurde komplett abgetragen, weil wir drinnen die Glutnester nicht löschen können", erklärt Anton Lechner von der Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr Prinzersdorf. Der Markersdorfer Bürgermeister Friedrich Ofenauer weiß, dass der Silo schon so gebaut worden ist, dass er auf das Feld kippt, falls etwas passieren sollte. „Die Tischlerei hat sehr vorausschauend gebaut.“

Die Familie Priesching schaut indes schon wieder durchaus positiv in die Zukunft. Spätestens in zwei Wochen will man mit der Produktion neu durchstarten. „Wir werden alles daran setzen, dass wir die Bestellungen unserer Kunden auch fristgerecht ausliefern können“, gibt sich Elisabeth Priesching optimistisch. Was sie freut: „Es ist schön zu sehen, dass nicht nur die Kunden, sondern auch die Nachbarn und Freunde des Hauses so hinter uns stehen – das gibt Mut und auch den nötigen Elan, das alles durchzustehen. Noch dazu in so schweren Zeiten, wie sie es derzeit sowieso schon sind.“