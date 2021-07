270 Mitarbeiter des Landestheaters NÖ und weiterer NÖKU-Betriebe ließen sich in der Impfstraße im Haus am Rathausplatz gegen Covid-19 impfen. „Wir möchten mit dieser Initiative für einen guten und sicheren Start in die nächste Spielzeit im Herbst Sorge tragen“, sagt Geschäftsführerin Olivia Khalil.

NÖN: Warum hat sich das Landestheater beim Impfen gegen Covid-19 engagiert?

Olivia Khalil: Der Kulturbereich, im Besonderen der Theaterbereich, sind sehr stark von der Coronakrise betroffen. Sowohl im Rahmen der beruflichen Tätigkeit als auch im Rahmen von Veranstaltungen mit Publikum kommen viele Menschen zusammen. Hier bedarf es eines besonderen Schutzes. Die Impfung ist die einzige Möglichkeit, wie im Kulturbereich langsam wieder der Normalzustand eintreten kann. Die Impfstraße wurde innerhalb von nur fünf Tagen von einem engagierten Team sehr professionell und unter Einhaltung aller medizinischen Auflagen organisiert. Besonders unterstützt hat uns dabei Betriebsarzt Christof Remtisch, der bereits Erfahrungen mit der Impfung in seiner eigenen Ordination gesammelt hat.

Haben sich alle Mitarbeiter impfen lassen?

Das wurde nicht erhoben... Allerdings war die Zahl der Anmeldungen sehr groß, und es war deutlich zu erkennen, dass die Menschen sehr erleichtert waren, einen Impftermin zu bekommen.

Im Herbst startet das Landestheater hoffentlich wieder in eine „normale“ Saison. Gibt es besondere Vorkehrungen?

Die Auflagen werden sich an der aktuellen Situation orientieren. Wir sind mittlerweile sehr erfahren darin, die Verordnungen für die Schutzmaßnahmen sowohl für die innerbetriebliche Zusammenarbeit als auch für den sicheren Theaterbesuch unseres Publikums umzusetzen.