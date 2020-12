85 Personen durften gleichzeitig auf den Eislaufplatz. Jene, die keinen Platz am Eis mehr bekamen, warteten meist an der Absperrung und hofften doch noch auf ein Ticket. Obendrein stellte sich bei den Gastronomen Geselligkeit ein. Das führte am Wochenende zu Drängeleien und der Mindestabstand von einem Meter wurde oftmals nicht eingehalten.

Die Stadt zog nun die Reißleine und sperrte die Eisfläche für den Publikumslauf. Bis Weihnachten soll ein neues System für Sicherheit sorgen. Wir hatten aktuell am Montag bereits berichtet:

Bilder von eng zusammenstehenden Kindern beim Eislaufschuhe-Anziehen geisterten durch die sozialen Medien. Dicht an dicht standen Kinder mit ihren Eltern und Lehrern und wollten auf den Eislaufplatz. Der Mindestabstand, so wie von der Bundesregierung vorgesehen, wurde nicht eingehalten.

Mit der Polizei gingen die Verantwortlichen den Rathausplatz ab und prüften auf Schwachstellen. Schnell herbeigeschaffte Absperrgitter sollten für Abstand sorgen, Securitys teilten Masken aus. Die Sperre des Eiszaubers ließ sich aber nicht mehr verhindern.

Neue Eiszeiten und Anzeigen vor Lokalen

„Wir sind das ganze Wochenende gesessen und haben an einem neuen System gearbeitet“, erklärt Michael Bachel vom Veranstaltungsservice St. Pölten. Dieses wird ab 23. Dezember online gehen und Reservierungen ab 24. Dezember ermöglichen. Die Eiszeiten ändern sich auf einen Zwei-Stunden-Rhythmus.

Probleme gab es auch bei manchen Gastrobetrieben am Rathausplatz. Vor den Lokalen versammelten sich ebenfalls die Menschenmassen. Viele stellten sich an, um ein heißes alkoholfreies Getränk zu kaufen. Das wurde dann wahlweise mit einem gesonderten Schnapsflascherl verkauft. Einige hatten sogar eigenen Rum dabei. Konsumiert werden dürfen Getränke nur in einem Abstand von 50 Metern zum jeweiligen Lokal. Das ist mehrmals nicht geschehen, es hagelte auch Anzeigen.

„Wir haben mehrmals darauf hingewiesen, dass der Abstand nicht eingehalten wird. Die Behörde legte uns nahe zu schließen“, erklärt Central-Chef Florian Zizlavsky.