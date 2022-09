Wilhelmsburgs Pfadfinder feiern ihren 90er

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„1932 wurde die Wilhelmsburger Pfadfindergruppe von Pater Alfred Lang mit sechs Wölflingen gegründet. Sie gehört damit zu den ältesten Gruppen in ganz Niederösterreich“, blickt Max Humpelstetter zurück.

Mittlerweile sind in der Gruppe fast 70 Kinder, Jugendliche und Leiter aktiv. „Das 90-jährige Bestehen heuer feiern wir mit einem tollen Programm“, so der junge Mediensprecher. Und zwar am kommenden Samstag, 3. September.

Beim Sommerlager in Biedermannsdorf 90 Jahre nach der Gründung der Pfadis. Foto: Foto Pfadfinder

Ab 12.30 Uhr steht ein Schaulager mit Verpflegung und Kinderprogramm auf der Pfarrwiese neben dem Postamt bereit sowie die Ausstellung „90 Jahre“ im Pfadfinderheim. Die offizielle Eröffnung ist um 17.30 Uhr, der Festakt um 18 Uhr. Dann startet auch die Pfadi-Party mit Musik, Speis und Trank im Hof des Pfadfinder heims. Bei Einbruch der Dunkelheit gibt es eine Feuershow.

Viel Zeit in der Natur und Lager als Höhepunkte

Schon seit der Gründung der Pfadfindergruppe sind die Gruppenlager einer der Höhepunkte des Jahres. „Besonders internationale Lager mit Pfadfindern aus der ganzen Welt bleiben immer in Erinnerung“, sagt Humpelstetter. Daneben gibt es jährliche Höhepunkte wie das „Dinner in the Dark“. Die altersabhängigen Aktionen erstrecken sich von Schifahren über Sommerwanderungen bis zu Basteleien für jede Jahreszeit.

Ein Einstieg ist ab sechs Jahren möglich. Die Kinder und Jugendlichen treffen einander in vier Altersstufen regelmäßig im Pfadfinderheim. Mit den freiwilligen Jugendleitern verbringen sie vor allem viel Zeit in der Natur. „Dabei entstehen Freundschaften, die für viele weit in das Erwachsenenalter bestehen“, weiß Humpelstetter. Ansprechpartner sind seit 2020 Anna Ulmer und Fabian Klaus. Mehr Infos und Einblicke in die Pfadfindergruppe Wilhelmsburg gibt es auf Facebook, Instagram, der Homepage und natürlich bei der 90-Jahr-Feier.

