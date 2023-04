Starpremiere von „Hals über Kopf“ mit Otto Jaus in St. Pölten

In Österreichs Kinos läuft am 20. April eine rasante heimische Komödie an, mit niemand geringerem als Otto Jaus in der Hauptrolle. Für ein paar glückliche Besucherinnen und Besucher gab es bereits eine Vorpremiere samt Autogrammstunde mit dem Starcast. Miriam Fussenegger, Patrick Seletzky Produzent Josef Aichholzer und Andreas Schmied kamen dafür ins Hollywood Megaplex St. Pölten.

Sie nahmen sich viel Zeit für ihre Fans, Autogramme und Selfies. Vor dem Start des Films dann auch für ein paar Fragen von NÖN-Moderatorin Maria Prchal, bevor es dann fürs Publikum Hals über Kopf ins Kinovergnügen ging.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.