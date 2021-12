See im St. Pöltner Süden wird konkret: Kritik der Opposition

Vor der Wahl hat Bürgermeister Matthias Stadler bereits angekündigt, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein neuer See im Altmannsdorfer Bogen im Süden St. Pöltens entstehen soll. Jetzt wird es schon konkret.

In der letzten Gemeinderatssitzung beschloss die Mehrheitspartei SPÖ die Beauftragung von Planungen und Erkundungen.

Wallner spricht von nachhaltigem Projekt

96.000 Euro sind im Voranschlag dafür vorgesehen. Die SPÖ musste aber auch Kritik von den Oppositionsparteien einstecken. So stimmten ÖVP, FPÖ und NEOS dagegen. Die Grünen enthielten sich der Stimme.

Von einem nachhaltigen Projekt, von dem die St. Pöltner noch in vielen Jahren profitieren werden, spricht SPÖ-Gemeinderat Max Wallner. „Die Seen in St. Pölten sind kostenlos nutzbar, das wird von vielen Touristen bewundert. Es schaut so aus, als könnten wir diesen Traum auch für den Süden wahr machen“, so Wallner.

FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger kritisiert: „Wir machen Schulden, da werden wir uns solche Luxusprojekte nicht leisten können.“

Lieber solle das Geld in Soziales, die Vereine und den leistbaren Wohnraum gesteckt werden. Dem stimmt auch Vizebürgermeister Matthias Adl (ÖVP) zu. „Wir erhöhen die Wassergebühren und planen gleichzeitig ein solches Projekt.“ Außerdem bekrittelt er das Wegbrechen von landwirtschaftlich genutzter Fläche.

Für die Grünen ist das Projekt nur ein „Nebenprojekt einer Versiegelungsplanung“. Weil das Betriebsgebiet NÖ Central im Hochwasserbereich liegt, müsse gehandelt werden.

Umweltverträglichkeit muss geprüft werden

Wie lange die Umsetzung des Sees im Süden dauern wird, hängt von der Anzahl und Argumentation der Einsprüche ab. Außerdem muss es wegen der Schotterentnahme und der wasserrechtlichen Gegebenheiten eine Umweltverträglichkeitsprüfung geben. Das erklärte Stadler bereits kurz vor der Wahl.

Das Verfahren bestimme auch die Dimension des Sees, der vom Grundwasserstrom der Traisen gespeist werden und ein naturnahes Badeerlebnis bieten soll.