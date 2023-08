Eine Familie verzaubert mit ihrem Puppentheater in St. Pölten

„Wenn meine Eltern Puppentheater gespielt haben, lag ich im Puppenkoffer und habe geschlafen“, erinnert sich Alexander Sperlich, der in der 6. Generation Puppenspieler ist. „Und bei uns war es dann genauso“, ergänzt sein Sohn Marvin Sperlich. Die Familie aus Süddeutschland ist mit ihrem Puppentheater derzeit zu Gast in St. Pölten auf dem ehemaligen Kopal-Areal und bringt „Der Grüffelo“ auf die Puppenbühne. Bis zum 10. September gibt es von Mittwoch bis Sonntag das beliebte Kinderstück zu sehen. Das Buch, auf dem die Vorstellung basiert, wird ab zwei Jahren empfohlen. „Wir empfehlen immer ein Alter ab 3 bis 3,5 Jahren“, sagt hingegen Familie Sperlich. Schließlich dauert das Stück auch fast eine Stunde, allerdings mit einer kurzen Pause.

„Bei ,Der Grüffelo' geht es ruhig zu, früher war das anders. Die Leute wollten schon, dass die Stücke den Kindern Angst einjagen“, erinnert sich Alexander Sperlich. Heute müsse es so sanft wie möglich sein. „Durch die immer neuen Generationen in der Familie wachsen wir in diese Entwicklung hinein“, sagt Marvin Sperlich. Die Besonderheit des Puppentheaters sei, dass die Kinder in die Geschichte einbezogen werden. Sie müssen beim Stück mitarbeiten. „Wir wollen Kultur an die Kinder heranführen“, ist sich die Familie einig. Und da spielt Pädagogik eine große Rolle. Damit aufgepeppt wird aus der 17 Minuten langen Geschichte ein schönes Bühnenstück.

Vorstellungen finden von Mittwoch bis Samstag jeweils um 17 Uhr statt, am Sonntag um 11 Uhr. Mittwoch und Donnerstag erhalten Kinder Popcorn und einen Softdrink gratis. Reservierungen sind unter 0664 / 99 16 67 38 möglich, Tickets kann man auch ab 30 Minuten vor Showbeginn an der Theaterkasse lösen. Foto: Nadja Straubinger

Die Figuren des Puppentheaters werden auf Maß bei einem Figurenmacher angefertigt. Dabei gibt es Vorgaben von den Verlagen, wie die Puppen aussehen müssen. Ein Satz Puppen dauert dann schon einmal 18 Monate. Während der Gastspiele werden auch schon nächste Stücke geprobt. „Bis alles fertig ist von der Musik, über das Bühnenbild bis zur fertigen Show dauerte es etwa ein Jahr“, erzählt Marvin Sperlich. Marionetten, Handpuppen und Stabfiguren werden unterschiedlich gespielt. Wenn dann mehrere Puppenspieler gleichzeitig hinter der Bühne stehen, wird es ganz schön eng. Keine drei Quadratmeter sind Platz. Besonders bei Temperaturen wie in den letzten Tagen, steigt die Temperatur hinter der Bühne. Gespielt wird deshalb in St. Pölten auch in einem kleineren Zelt, das von allen Seiten geöffnet werden kann, um Durchzug zu gewährleisten.

Insgesamt 22 Stücke hat Alexander Sperlich bereits gespielt. Von Februar bis Oktober oder November, je nach Witterung, ist das Puppentheater unterwegs im deutschsprachigen Raum. Danach seien es eher geschlossene Veranstaltungen und Christkindlmärkte, bei denen gespielt wird. Dort wird dann auch wieder der Kasperl gespielt, der mittlerweile oft in der Puppenkiste bleibt.