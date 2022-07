Taxiunternehmen Rittner fährt synthetisch

Werbung

Für einige Experten sind synthetische Kraftstoffe der Antrieb der Zukunft. Diese Meinung teilt Rittner-Taxi-Chef Joe Rittner. Er tankt zehn seiner Fahrzeuge mit GTL-Kraftstoff. Dabei wird aus Erdgas im Labor Treibstoff hergestellt. Das bedeutet, Moleküle, die für Ruß und andere Schadstoffe verantwortlich sind, können einfach weggelassen werden.

„Damit werden 30 Prozent weniger Schadstoffe produziert“, so Rittner. Außerdem schonen synthetische Kraftstoffe Filter und Motor und – der große Vorteil für Rittner – das Auto muss dafür nicht umgerüstet werden. „Wenn ich zu keiner GTL-Tankstelle komme, kann ich einfach Diesel hineinfüllen.“ In St. Pölten gibt es den Treibstoff nur bei „Energie Direct“. Nach einem Jahr Pilotphase konnte Rittner noch keinen Haken entdecken, mittlerweile hat sich auch der Preis angepasst und GTL kostet nicht mehr als Premiumdiesel. In der Rittner-Flotte fahren außerdem ein Elektro- und einige Hybridfahrzeuge. „Aber sie rentieren sich weniger als der synthetische Treibstoff.“ Denn der Strom dafür muss zugekauft werden. Das Gleiche sagen kritische Stimmen auch über die „Gas to Liquid“-Methode – auch das Erdgas müsse wo herkommen.

Um noch ökologischer unterwegs zu sein, lud Rittner seine Mitarbeiter zu Trainings beim ÖAMTC ein, um einen möglichst umweltschonenden Fahrstil zu erlernen. Die Kosten dafür gibt Rittner nicht an die Fahrgäste weiter, in der Landeshauptstadt gibt es ja einen vorgeschriebenen Taxi-Tarif. Allerdings würde es die Kundschaft leider auch nicht interessieren, womit die Taxis fahren.

