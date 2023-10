Wie aus Nicht-Entscheidungen und „Top Gun“ erfolgreiche Firmen wurden

Die Eigenschaft, keine Entscheidungen treffen zu wollen, und die Begeisterung für den Action-Film „Top Gun“: Dass das Ausgangspunkte für erfolgreiche Unternehmensgründungen sein könnten, überraschte beim zweiten „Founders Talk“ in St. Pölten viele. Dort erzählten die junge Start-up-Inhaberin Laura Kaltenbrunner und der erfahrene St. Pöltner Wirtschaftstreibende Reinhard Pasteiner von den Höhen und Tiefen des Unternehmertums.

Kaltenbrunner bietet mit ihrem Unternehmen „Apocrat“ eine technische Datenschutz-Lösung für Smarthome-Geräte an. Ihre zweite Firma, „Flamengo“, ermöglicht Immobilien-Besichtigungen von der Couch aus. Bewusst für den Weg in die Selbstständigkeit entschieden, hat sich die Linzerin, die an der FH St. Pölten studierte, aber nicht. „Meine Unternehmen sind mir passiert“, sagte sie in der voll gefüllten Sparkassen-Aula - und erntete dafür jede Menge Lacher.

Mit dabei beim zweiten "Founders Talk" waren Christoph Oblak, Mario Lengauer, Reinhard Bayer, Josef Wildburger, Reinard Pasteiner, Laura Kaltenbrunner, Wolfgang Kern, Katrin Schindele, Burkhard Schindelegger, Lisa Röhrer, Hannes Weichhart, Hannes Baumgartner, Daniel Ratzinger und Josef Baumgartner. Foto: Founders

Bewusst diesen Weg gewählt hat hingegen der zweite Redner des Abends, Reinhard Pasteiner. Er gründete mit erst 23 Jahren „ATC“ und feiert mit seiner Unternehmensgruppe heuer das 30. Jubiläum. Der heute 53-Jährige erklärte, dass Gründerinnen und Gründer vor allem zwei Eigenschaften brauchen: Sie sagen immer „ja“ und suchen stets nach neuen Lösungen. Einen kleinen Umweg musste jedoch auch Pasteiner gehen: Ursprünglich wollte er nicht im Bau-Gewerbe oder Metall-Handel arbeiten, sondern Jet-Pilot werden - inspiriert durch seine Begeisterung für den Film „Top Gun“.

Welche wichtige Rolle die beiden Speaker - und alle anderen Unternehmerinnen und Unternehmer - in der Gesellschaft spielen, berichtete der Masterplaner der Stadt, Josef Wildburger. „Ohne Unternehmer gebe es gar keine Gesellschaft“, betonte er und erklärte, wie St. Pölten zur „Enterprising City“ werden soll. Überzeugt von den Möglichkeiten, die die Traisen-Stadt jungen Gründerinnen und Gründern bietet, zeigte sich auch Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele.

In einem Punkt hat die NÖ-Landeshauptstadt anderen Städten jedenfalls schon etwas voraus, meinte Kaltenbrunner. Durch die „Founders STP“ rund um Vereinsobmann Hannes Baumgartner, die das Event veranstalteten, gebe es ein Netzwerk, wo sich Gründerinnen und Gründer mit ihresgleichen austauschen können. Diese Möglichkeit nutzten bei dem Event auch FH-Geschäftsführer Johann Haag und „Founders“-Bereitsvorsitzender Josef Baumgartner. Begeistert von den Gründungsgeschichten zeigten sich auch der Hausherr, Sparkassen-Kommerzkunden-Bereichsleiter Burkhard Schindelegger, und der Gründungsbeauftragte der Stadt, Wolfgang Kern.