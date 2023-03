Sonnenstrom von St. Pöltner Bürohaus

„Wir haben uns schon seit längerer Zeit unserer ökologischen Verantwortung verschrieben“, sagt Dieter Nusterer von Zieritz & Partner. Erst vor wenigen Tagen ging die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürohauses am Europaplatz mit einer Leistung von 72 Kilowatt-Peak (kWp) in Betrieb. Gemeinsam mit der neuen Anlage des Hauseigentümers wird eine Leistung von 122 kWp erreicht.

Der Gestaltungsbeirat sei bei der Genehmigung der Anlage kein Thema gewesen, trotz der Lage des Objekts in der Schutzzone. „Die Anlage ist bei uns flach am Dach montiert und von keiner Seite sichtbar“, führt Nusterer aus. Ganz reibungslos lief der Bau aber nicht ab. „Unser Vertragspartner hat gekündigt und wir brauchten kurzfristig Ersatz. Um die AWS-Förderung nicht zu verlieren, mussten wir mit 28. Februar in Betrieb gehen – das war eine unglaubliche Anstrengung aller Beteiligten, dürfte aber geklappt haben“, freut sich Nusterer. Im Unternehmen werden primär E-Fahrzeuge als Firmenwagen gekauft und kostenlose E-Tankstellen zur Verfügung gestellt. „Wir kaufen auch Klimatickets für die Mitarbeiter und arbeiten gerne mit Zug und Rail&Drive“, erklärt Nusterer. In Kürze soll das gesamte Büro auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden.

Nicht nur im Betrieb, auch bei der Arbeit selbst setzen Zieritz & Partner auf Nachhaltigkeit. „Wir befassen uns seit Jahren mit Projekten und Versuchen zur Verminderung der Versiegelung, Förderung des Verbleibs des Niederschlagswassers im Boden und versickerungsoffener Befestigungen, um der innerstädtischen Erwärmung entgegenzuwirken“, sagt Nusterer. Im Bereich der Statik kommt oft Holz als Baustoff zum Einsatz.

