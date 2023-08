Robin Eibel: „Meine ganze Freizeit steckt in meinem Garten“

„Ich kann mir gar nicht vorstellen, etwas anderes zu tun. Ich mag die Arbeit mit der Natur, ich lebe in einer Symbiose mit der Natur“, sagt der 16-jährige Robin Eibel. Seit April betreibt er seinen eigenen Garten direkt neben Danis Bauernladen in Harland. Im Moment läuft noch alles im Probebetrieb, künftig will er sein Gemüse aber im Laden seiner Mutter verkaufen, nur wenige Meter vom Anbau entfernt.

Eibel hat sich vieles selbst beigebracht. Schon bei seiner Urli hatte er einen kleinen Garten zum Experimentieren. Einiges lernt er aber auch bei seinem Job im Ausbildungszentrum Dorothea in Laab am Walde.

Im April startete er auf dem etwa 400 Quadratmeter großen Grundstück. „Damals war hier nur Wildnis“, sagt der Harlander. Diese Saison experimentiert er mit unterschiedlichen Gemüse-Arten und jeweils verschiedenen Sorten der Gewächse. Da gibt es Paradeiser, Popcornmais, Zucchini, Salat, Mangold, Brokkoli und vieles mehr. Gründünger wie Buchweizen oder Bienenfreund helfen beim Wachstum. Zwischen dem Gemüse stehen Sonnenblumen.

Die Beete sind gemulcht. „Hier wird nichts gegossen“, sagt Eibel. Ausnahme sind neue Pflänzchen, die erst einwurzeln müssen. Die Mulchschicht schützt aber nicht nur vor dem Austrocknen, sondern auch vor den Erdflöhen, die ihm einige Blätter zerbissen haben, und dem überbordenden Aufkommen von Beikräutern. Er hat auch ein Kompostbeet angelegt, auf dem oben Zucchini wachsen und unten Kürbisse. Gedüngt wird mit Brennnesseljauche.

Den Garten betreibt Eibel neben seiner Arbeit. „Ich bin täglich zwölf Stunden unterwegs, alles, was dann an Freizeit übrig bleibt, stecke ich in den Garten.“