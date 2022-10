Grüne: "Öffi-Ausbau in und um St. Pölten ist Show-Politik der VPNÖ"

Die Präsentation von Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) zur Schnellbahn für den Zentralraum sorgte bei den Landes-Grünen für Verwunderung und für einen eigenen Lokalaugenschein: „Alle fünf Jahre – zufällig vor der nächsten Wahl in Niederösterreich –, hören wir von der ÖVP NÖ ein Bekenntnis zum öffentlichen Verkehr“, so Grüne-Landessprecherin Helga Krismer vor dem St. Pöltner Hauptbahnhof. Dazwischen falle die Partei eher durch ihre "fossile" Straßenbaupolitik auf: "Das ist dieselbe Partei, die jahrelang ein 365-Euro-Ticket, ein Klimaticket, ein günstiges Studi-Ticket etc. abgelehnt hat, die weiterhin eine S34 als Notwendigkeit für die Stadt sieht."

Die von der Volkspartei präsentierten Pläne seien längst im ÖBB-Rahmenplan vereinbart und vorgestellt: "Sie schmücken sich mit fremden Federn und geben grünen Ideen ein ÖVP-Mascherl vor der Wahl", so der Spitzenkandidat für den Bezirk St. Pölten Fabian Schindelegger.

Die Schienen in die Zukunft lege die Grüne Bundesministerin Leonore Gewessler, zeigt sich Krismer überzeugt. Das Land sei aber zuständig für die Garnituren und die Ausstattung: "Landesrat Schleritzko ist aufgefordert, den Ball aufzunehmen und entsprechende Bestellungen von Fahrzeugen durch das Land NÖ durchzuführen", fordert Krismer.

