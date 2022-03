Gartensaison im Bezirk St. Pölten: In die Beete, fertig, los

Die Temperaturen steigen langsam und damit startet wieder das Garteln. „Spätestens jetzt sollte man Obstbäume und Gräser zurückschneiden, damit sie neu austreiben können“, empfiehlt Gartenbauingenieur Peter Bonigl von der Gärtnerei Bonigl.

Ende März beginnt dann die richtige Pflanzzeit. Wer Sträucher, Hecken oder Beeren einsetzen will, der sollte es dann tun.

Stadtgärtnerei: 15.000 Tulpen für St. Pölten

Im Garten würden sich Früh- und Pflücksalate, Pak Choi oder Kohlrabi mit einer Fließabdeckung schon wohlfühlen, sagt Ernst Müller von der Gärtnerei Müller.

Auch Vergissmeinnicht, Narzissen, Stiefmütterchen und andere Frühlingsblumen werden bald erblühen. Davon geht auch die Stadtgärtnerei aus, 15.000 Tulpen, 8.000 Narzissen und 500 Krokusse verschönern bald das Stadtbild.

In der Gärtnerei Müller werden von Andrea Müller die Blumen vorgezogen. Foto: Ernst Müller

In Baumscheiben wurden zusätzlich 20.000 alte Tulpen aus den Vorjahren nochmals verlegt. Die Stadt bereitet sich für die Neupflanzung von Bäumen vor. Dabei werden Wurzelstöcke ausgefräst und Löcher neu ausgehoben. Die Pflanzung der Jungbäume startet am Neugebäudeplatz.

Ein Fehler sei es, jetzt schon zu vertikutieren, hier sei noch Geduld angebracht, sagt Müller. Ab Ende März könne dann auch mit der Rasenpflege begonnen werden. Auf jeden Fall noch warten müssten Pflanzen wie Paradeiser, Gurken oder Kürbisse, selbst wenn sie jetzt schon in manchen Einzelhandelsketten angeboten werden. „Die Werbung lügt, diese Sorten gehen noch nicht auf“, sagt der Profi Müller.

Frühling in die Wohnung holen

Auch Gartenlose können sich ein bisschen Frühling in die Wohnung holen. Kleine Zwiebelpflanzen wie Primeln oder Narzissen machen im Topf genauso eine schöne Figur. Am besten eignet sich dafür ein sonniges Plätzchen. „Man sollte allerdings die Lebenszeit beachten, in der Wohnung halten diese Blumen nur zwei bis drei Wochen“, sagt Bonigl.

Balkonbesitzern stehen allerdings fast die gleichen Möglichkeiten offen wie Gartenbesitzern. Personen ohne Garten holen sich in der Gärtnerei Müller gerne Rosmarin, Schnittlauch oder Liebstöckl. Die vorgezogenen Pflanzen halten es schon gut am Balkon oder auf der Terrasse aus.

Ein Königreich für die Biene

Die Kunden der Gärtnerei Müller kaufen außerdem gerne „Bellis perennis“, „Rockerl“ im Volksmund. Saisonal beliebt sind Palmkätzchen und Dirndln, die sollten aber nur mit Bedacht abgeschnitten werden, denn sie bilden das erste Bienenfutter.

Bienenfreundliche Pflanzen liegen im Trend, so meint Bonigl: „Den Bienen Nektar und Pollen zu bieten, das ist auch für die Umwelt gut.“ Um die Bienen sorgt sich auch die Stadtgärtnerei, nicht nur gibt es eigene Bienenstöcke, sondern in der Stadt werden auch wieder Wiesen extra für die Insekten gestreut.

Gerade beim Gärtnern sollte Klimaschutz großgeschrieben werden, sind sich die Profis einig. Die Blumen der Gärtnerei Müller kommen aus kompostierbarem Zellstoff. Außerdem arbeitet das Unternehmen nur mit organischen Bodenaktivatoren und biologischen Düngern, genauso wie die Stadt. Das ist auch das, wonach die Kundschaft verlangt.

Peter Bonigl weiß noch das eine oder andere weitere Hilfsmittel, mit dem man seinen Garten umweltfreundlicher gestalten kann: Torfreduzierte oder torflose Erde ist eine klimafreundliche Alternative. Allerdings verlangt sie etwas Fingerspitzengefühl. Die Oberfläche trocknet zwar leicht aus, die unteren Schichten bleiben aber länger feucht. Deswegen sei etwas Erfahrung im Umgang nötig, so Bonigl.

Extremeres Wetter merkt Ernst Müller schon jetzt. Im Jänner sei es sehr warm, dafür im März extrem kalt. Außerdem machen die heißen und trockenen Sommer den Pflanzen zu schaffen. Und auch im Winter fällt weniger Niederschlag. Wer jetzt einsetzt, müsse deswegen gießen. „Viele glauben, bei Kälte gießen sei schlecht, weil das Wasser dann erst recht gefriert. Aber das stimmt nicht“, erklärt Müller, dass die Erde auf jeden Fall feucht gehalten werden müsse.

Naturschauplatz im Museumsgarten

Das ganze Jahr über kreucht und fleucht es im Garten des Museums Niederösterreich, denn der wird nach dem Vivaldi-Prinzip bepflanzt, also den vier Jahreszeiten angepasst. Eine Feuchtinsel, eine Trockeninsel, eine Blüteninsel, eine Schatteninsel, eine Teichinsel sowie Wein- und Obstterrassen zeigen Besuchern die unterschiedlichen Standortverhältnisse Niederösterreichs und deren charakteristischen Vegetationen.

Ein Nützlingshotel und Hochbeete präsentieren Tipps zum ökologischen Gärtnern. Ungemähte Rasenflächen tragen zur Biodiversität bei. Der Museumsteich bietet der vom Aussterben bedrohten Europäischen Sumpfschildkröte Möglichkeiten zur Eiablage.

Neu seit letztem Jahr sind die Außenterrarien mit Smaragdeidechsen und Ringelnattern. Mit denen und den Sumpfschildkröten gibt es von Mai bis August den tierischen Dienstag mit Fütterung. Es sollen vielleicht sogar schon heuer weitere Freilandterrarien folgen.

Dem sich ändernden Klima begegnet das Museum Niederösterreich mit „klimafitter Bepflanzung“. Das heißt, wärmeliebende, heimische Stauden, trockenheitsresistente Sträucher, Kletterpflanzen und Kräuter.

Wer exotische Pflanzen will, geht zum Kunstgarten Ober-Grafendorf. Neben diversen Palmen und Olivenbäumen empfiehlt Chef Roman Köck Feigen, Kiwi und japanische Faserbananen sowie Granatapfel und die amerikanische Indianerbanane. Immergrüne Yucca- und Agavensorten sowie Kaktusarten würden für ein exotisches Flair im Garten sorgen. Viele Exoten seien winterhart.

