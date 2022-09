Melker Büro plant neuen St. Pöltner Alumnatsgarten

„Es ist nicht selbstverständlich, dass die Diözese ihren Garten mit der Stadt teilt, und das die nächsten 99 Jahre“, betont Bürgermeister Matthias Stadler. Zwar gebe es noch keine konkreten Pläne zur Nachnutzung des Alumnats, der Garten soll aber jedenfalls der Allgemeinheit dienen.

Schon im Vorjahr gab es den Grundsatzbeschluss, nun beschloss der Gemeinderat einstimmig die weiterführenden Planungen auf Basis der Machbarkeitsstudie und der Kostenschätzung über die Gesamtbaukosten in Höhe von rund einer Million Euro. Diese wird vom Büro „land.schafft“ aus Melk durchgeführt.

Die Firma ARDIG übernimmt die archäologischen Arbeiten. In Summe soll das die Stadt rund 110.800 Euro netto kosten. Der Baurechtsvertrag mit der Diözese wird für 99 Jahre geschlossen. Der Baurechtszins beträgt rund 37.441 Euro pro Jahr.

Gemeinderat Paul Purgina (Grüne) sieht den innerstädtischen Garten und die Verkehrsberuhigung rundherum als ersten Schritt in Richtung autofreier Innenstadt. Die Grünen sichern ihre Mitarbeit zu: „Die Bevölkerung kann sich so ein Stück Natur zurückerobern“, so Purgina.

Der Bürgermeister spricht vom großen Wunsch eines Zusammenwachsens der Altstadt mit dem Kulturbezirk: „Schon Herbert Binder und Franz Rupp bezeichneten den Alumnatsgarten als Mosaikstein auf der Achse zwischen der Innenstadt und dem Regierungsviertel.“

