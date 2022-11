Weltmarktführer kauft sich in St. Pölten ein

Zwischen seinem Sitz in Wien und seinem Stammwerk in Linz hat sich der Gleisbaumaschinen-Weltmarktführer Plasser in St. Pölten nun 77.000 Quadratmeter Grund in Wörth gesichert. Für die Fläche im Betriebsgebiet, wo sich auch schon DB Schenker und zuletzt Prefa angesiedelt haben, zahlte das Unternehmen laut „Gewinn“ 7,86 Millionen Euro an die ÖBB.

Bildungscampus und Bahnindustrie als Vorteile

Als Teil des zukunftsträchtigen Systems Bahn investiere man kontinuierlich in Innovationen sowie Forschung und Entwicklung, heißt es dazu von Plasser und Theurer. Und: „Wir planen künftig auch, unsere Räumlichkeiten für die technologische Entwicklung auszuweiten.“ Die Nähe zum ÖBB Bildungscampus sowie anderen Unternehmen der Bahnindustrie wie dem Weichenwerk Wörth, machten den Standort in Wörth interessant für künftiges Wachstumspotenzial.

