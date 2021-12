St. Pöltner Band „The Attic“ im Höhenflug

Noch vor ein paar Jahren drückten die Bandmitglieder von „The Attic“ – Felix Buchner, Fabio Alfery, Oliver Hasenzagl und Elias Bichler – gemeinsam die Schulbank im BORG St. Pölten.

Auf der Bühne performen die vier Musiker seit 2014 zusammen. Ihre Kunst bezeichnen sie selbst als „ganz bösen Pop-Punk“ und ihr Durchbruch ließ nicht lange auf sich warten. Bereits im Jahr 2019 veröffentlichte die Band „The Attic“ ihr Debütalbum „Welcome to the Attic“ und schmiss Konzerte in St. Pölten, Wien und Oberösterreich.

„Planet Festival Tour“: Plötzlich im Finale

Im Frühjahr 2020, kurz vor dem Ausbruch der Pandemie, kamen die vier auf die Idee, sich für den größten Livemusik-Contest „Planet Festival Tour“ anzumelden. „Vor allem, um sich mit anderen Bands auszutauschen und um neue Kontakte zu knüpfen“, wie Frontmann Felix Buchner sagt.

Umso größer sei die Überraschung gewesen, als sie von Runde zu Runde weiterkamen, bis sie im Finale vor hunderten Musik-Fans im Wiener Gasometer standen.

Neuer Gitarrist wird gesucht

Mit der Planung bezüglich der musikalischen Zukunft ist „The Attic“ angesichts der Corona-Situation noch vorsichtig. Denn die Band musste aufgrund der Pandemie mehrere Konzerte absagen und auch die „Planet Festival Tour“ zog sich aufgrund dessen über zwei Jahre.

Fix steht für die Band die Suche nach einem neuen Gitarristen, da Fabio Alfery die Musikgruppe mit Ende des Jahres verlassen wird. „Wir wollen Fabio einen würdigen Abschied bieten und planen deswegen ein richtig cooles Abschiedskonzert“, erzählt Buchner. Ansonsten möchte die Band auf das erfolgreiche Jahr 2019 aufbauen und weiterhin Freude an der Musik haben.