Ein dezenter Duft für NXP Bowling in St. Pölten

Wie duftet NXP Bowling? Nein, der Geruch nach frisch gemahlenem Kaffee und knusprigen Pommes wird nicht vom Odeur schwitzender, ehrgeiziger Sportler übertönt. In diesen Tagen riecht es in der Bowlinghalle dezent weihnachtlich, nach Bratäpfeln und Orangenpunsch.

„Wir testen derzeit ein Gerät, das unsere Gäste mit einem saisonalen Duft begrüßt“, verrät Michael Müllner, Geschäftsführer von NXP Bowling.

„Unser Duft soll in all diesen Welten zuhause sein“

Seit einiger Zeit schon plant NXP gemeinsam mit der in Harland ansässigen Firma Günsberg eine angenehm riechende Belüftung im Bowling-Center. „Wir unterstützen Firmen dabei, das Branding ihrer Marke olfaktorisch zu verstärken“, erklärt Beatrix Schlaffer-Günsberg.

Nach der Weihnachtszeit wird dann ein neu entwickelter Duft durch die Räume schweben, der den Wohlfühlfaktor erhöht und einen gewissen Wiedererkennungswert hat.

„Als Lokal und Sportstätte bedienen wir ja verschiedene Welten. Unser Duft soll in all diesen Welten zuhause sein und ich bin mir sicher, dass wir da am Ende ein sehr spannendes Ergebnis haben werden“, so Müllner.

Günsberg Creation hat einige Ideen für den NXP-Signature-Duft entwickelt. „Die Entscheidung, welcher zum Zug kommt, wird derzeit im Team festgelegt“, informiert der NXP-Geschäftsführer.