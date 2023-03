Abschiedsporträt: Über 30 Jahre für eine schöne Stadt im Einsatz

Wer die vergangenen Jahre einmal durch die Innenstadt flaniert ist, dem ist er sicher aufgefallen: Günter Nohsek stach aus der Menge heraus mit seiner leuchtend gelben Uniform, seinem Mistwagerl und dank seiner Körpergröße.

Wie die vielen anderen Mitarbeitenden des Magistrats sorgte er im Hintergrund und oft unbeachtet für eine saubere Stadt. Jetzt geht er nach über 30 Jahren im Dienst der Stadt in den Ruhestand. Vermissen wird er vor allem seine Kollegen, „das ist eine Gemeinschaft, die hält zusammen“, sagt der 61-Jährige. Dienste im Tiefschnee, Einsätze am Sonntag, um 4 Uhr morgens, Nohsek hat alles mitgemacht. „Aber was ich hauptsächlich mitbekommen habe, das sind Freundinnen und Freunde.“

Der menschlichste Blick auf die Welt ist der der Kinder.“ Günter Nohsek

Über 40 Berufsjahre fordern aber ihren Tribut: Körperliche Beschwerden zwingen Nohsek in die Pension. Begonnen hat er sein Berufsleben im Steinmetz-Betrieb seines Vaters in Eichgraben. Vor rund 35 Jahren kam er nach St. Pölten, nach einiger Zeit startete er in der Stadtgärtnerei u nd wechselte schließlich in den Außendienst. Auch in der Tierkadaver-Entsorgung war Nohsek tätig. Egal ob einen vom Zug erfassten Hund oder eine tote Geiß, Nohsek und seine Kollegen haben viel erlebt: „Aber irgendjemand muss es ja wegräumen.“

Bei den Mistkübeln hinterm Bahnhof fand Nohsek eine riesige Ratte. Das ärgert ihn, denn die Ratten am Bahnhof kämen wegen der Achtlosigkeit der Leute. „Die kommen vom Mühlbach rauf, weil die Leute überall das Essen fallen lassen.“ Gerade für Kinder könnte das gefährlich werden. Für die hat Nohsek als Mitglied bei den Kinderfreunden ein besonders großes Herz: „Denn der menschlichste Blick auf die Welt ist der der Kinder.“

Generell musste sich der 61-Jährige immer wieder über die Respektlosigkeit der Menschen ärgern: „Viele glauben, sie seien etwas Besseres.“ Aber ohne Nohsek und seine Kollegen würden die Mistkübel in der Innenstadt überquellen und die Hundstrümmerl liegen bleiben. Nohsek hat durch seine Dienste zu allen Tages- und Nachtzeiten auch viel mitbekommen. Mitgenommen haben ihn etwa die Jugendlichen, die auf Parkbänken schlafen müssen.

Umtriebig ist Nohsek auch auf Social Media, egal ob Facebook, Instagram oder Twitter: „Das ist mein Blick in die Seele anderer Länder.“

