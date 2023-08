ÖVP Wilhelmsburg lud zu Familienfest im Schubertpark

Vollbild

FB

Beim Kinderschminktisch saßen die Mädchen und ließen sich von Christiane Daurer und Nina Buder Phantasievolles ins Gesicht zaubern. Über das Ergebnis freuten sich auch Zoe und Amelie. "Joe famos" , der Musiker reiste gar aus Klagenfurt an, um am Abend mit seinen Musikinstrumenten die Gäste zu unterhalten. "Ich bin auf dem Weg nach Wien, dann weiter nach Kärnten", so der Alleinunterhalter zur Erklärung. Da gab es ein Schätzspiel mit verschiedenen Früchten in einem Korb. Johannes Aigelsreiter wog das in seinen Händen, war sich aber nicht ganz sicher, wie schwer das alles sein könnte. Ein kleines Geschenk gab s dann zum Aussuchen. In der Hüpfburg ging es turbulent zu mit der Kinderschar. Kann man doch alles Mögliche hier probieren: Salto, Bauchfleck und vieles mehr. Und wer kann am Höchsten hüpfen?

1 /4