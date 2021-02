Die Vorbereitungen im Primärversorgungszentrum St. Pölten (PVZ) laufen: Ab März ist das PVZ die zentrale Impfstraße für den niederösterreichischen Zentralraum. „Wir haben gerade erst die Info bekommen. Wir werden von Montag bis Samstag durchgehend impfen. So kommen wir auf 700 bis 1.000 Impfungen pro Woche“, erklärt Mediziner Rafael Pichler. Verwendet werden die Impfstoffe von Pfizer und Biontech.

Acht weitere Container werden Mitte Februar an das PVZ St. Pölten geliefert. Sie bieten Platz für die Impfstraße, doch auch Sozial- und Umkleideräume für die Mitarbeiter sowie die Verwaltung werden darin untergebracht. Nadja Straubinger

Ausreichend Platz wird mit zusätzlichen Containern geschaffen. Durch die hinzukommenden Aufgaben gibt es zu wenig Platz, denn mittlerweile hat das PVZ 43 Mitarbeiter. Fünf Container werden als Impfstraße eingerichtet, darüber wird die Verwaltung untergebracht. „Wir gestalten die Impfstraße als Einbahnsystem von der Anmeldung über die Aufklärung bis hin zur Impfung. Dann geht es hinten wieder raus“, so Pichler. Schon ab Montag, 15. Februar, sollen bis 300 Impfungen pro Woche stattfinden, ab 1. März wird auf Volllast gefahren.

Die Anmeldung für die Impfung erfolgt derzeit nur zentral über die Webseite impfung.at. „Solange es nicht ausreichend Impfstoff gibt, wird das so weitergeführt“, weiß Pichler. Mit der Anmeldung wird erhoben, wie groß die Nachfrage nach der Impfung ist. Derzeit ist es noch ein reiner Newsletter. Nach und nach werden dann die Priorisierungsgruppen freigeschaltet. „Bei der Impfung selbst hat man dann die freie Arztwahl in den Impfordinationen“, sagt Pichler. In der Vorwoche begann die Aktion „Ärzte impfen Ärzte“ im PVZ und auch in einigen weiteren Ordinationen in St. Pölten. Rund 400 Impfdosen stehen für Ärzte und deren Mitarbeiter bereit.