Paral investiert in Standort Böheimkirchen

Das Unternehmerpaar Bettina und Jochen Laufenthaler investiert kräftig in Böheimkirchen und hat den Ausbau bei Paral Verpackungstechnik abgeschlossen. Errichtet wurden ein neues Bürogebäude und eine Fertigungshalle, um dem heutigen Stand der Technik mit modernen Kundenlösungen gerecht zu werden.

Das Unternehmen, das in zweiter Generation geführt wird, hat sich in den letzten 15 Jahren zu einem Spezialisten für Automatisierungstechnik und Robotik entwickelt. Heute ist man Spezialist im Sondermaschinenbau im Bereich der Verpackungstechnik. Zu den Kunden zählen nationale und internationale Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. „Wir haben nun vom Bau, dem Umzug bis hin zum neuen Webauftritt alles abgeschlossen und werden damit unseren eigenen Ansprüchen gerecht, um die Kundenwünsche optimal zu bedienen. Da jede Anlage bei uns entwickelt, konstruiert, aufgestellt und in Betrieb genommen wird, war es ein zukunftsorientierter Schritt unsere Kapazitäten zu vergrößern“, so die Geschäftsführer und Eigentümer Bettina und Jochen Laufenthaler zu den Investitionen am Standort.

Zu finden ist das Unternehmen im Einfahrtsbereich des Böheimkirchner Betriebsgebiets. Auch Bürgermeister Franz Haunold ließ es sich nicht nehmen, den Betrieb zu besichtigen und sich vor Ort über die Investitionen zu informieren.