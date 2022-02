Von Ober-Grafendorf soll es nach Barcelona in Spanien gehen. „Nachdem unsere erste Charity-Fahrt so ein großer Erfolg war, haben wir beschlossen, uns noch einmal an so eine Mega-Tour zu wagen“, sagt Peter Speiser, Obmann-Stellvertreter. Die Spenden kommen krebskranken Kindern zugute.

