Bereits zum zweiten Mal wurde Hafing zur kleinen „Party-City“, mit Hot-Spot am Hof von Franz Fuchs. Und so war die „Flucht ind Bucht“ eher die Flucht in dessen Stadl, den die Party Bullz mit DJ Mike Syron vibrieren ließen. Hausherr, Nachbarn und Anrainer nahmen’s gelassen und kamen auch zur großen Party.