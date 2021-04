Einsatz für die Feuerwehr Hafnerbach-Markt am Montagmorgen: Ein St. Pöltner war von Hafnerbach in Richtung Sasendorf unterwegs, ein anderer St. Pöltner genau in die entgegengesetzte Richtung. Auf einer Fahrbahnkuppe in einer leichten Kurve streiften sich die beiden Autos. Ein Lenker erlitt bei der seitlichen Kollision leichte Verletzungen, der andere blieb unversehrt. Die Hafnerbacher Florianis rückten mit drei Fahrzeugen aus und nahmen die Pkw-Bergung mit dem Kran vor. Die Unfallursache ist noch nicht ganz geklärt, keiner der Lenker war alkoholisiert.