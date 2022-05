Crash auf der B1: Drei Schwerverletzte

Werbung

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag: Drei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Die 22-Jährige war in Hafnerbach auf der B 1 in Richtung Melk unterwegs. Dabei geriet sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den Wagen eines 75-Jährigen aus dem Bezirk Krems. Ihr Auto schleuderte weiter und krachte noch in den Pkw eines 57-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk St. Pölten-Land.

Foto: FF Hafnerbach-Markt

Die 22-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt und musste aus diesem befreit werden. Sie wurde von der Rettung ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Den 75-Jährigen holte die Feuerwehr ebenfalls aus seinem Auto; er wurde ebenso von der Rettung ins St. Pöltner Spital gebracht. Seine Gattin (74) konnte das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurde aber mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Die Unfalllenkerin, der 75-Jährige und die 74-Jährige wurden schwer verletzt, der 57-Jährige hatte Glück: Er blieb beim Unfall unversehrt.

Die B1 war während der Rettungs- und Bergearbeiten durch die Feuerwehren Hafnerbach-Markt und Prinzersdorf bis kurz nach 17 Uhr gesperrt.

