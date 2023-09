Familie floh vor Wildschweinen am Dunkelstein auf Picknicktisch

Ein scheinbar idyllischer Familienausflug auf den Dunkelstein in Hafnerbach verwandelte sich heute in ein beängstigendes Abenteuer, als eine Familie und ein weiterer Wanderer Wildschweinen gegenüberstanden.

Die Familie Schagerl wollte den Dunkelstein mit Kids und Hund erwandern. Doch am Rückweg vom Gipfel, wurden sie auf ein verdächtiges Rascheln in den nahen Sträuchern aufmerksam. Ihre Entdeckung ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren - ein ausgewachsenes Wildschwein.

Sofort kletterte die Familie auf einen nahegelegenen Picknicktisch . Doch dann attackierte ein zweites Wildschwein, das aus einer anderen Richtung kam, in einem scheinbar koordinierten Manöver, wie Bernhard Schagerl nacherzählt. Das Tier näherte sich schnell, bewegte sich in einem bedrohlichen Zickzackmuster unter dem Tisch und versetzte die Wanderer in Angst und Schrecken. Die angespannte Stille brach nur kurz, als das Wildschwein innehielt und schließlich im Wald verschwand.

Die Lage blieb ungewiss, selbst als ein weiterer Wanderer zur Hilfe eilte und sich der Familie auf dem Tisch anschloss.

Die Familie entschied sich, etwa 15 Minuten zu warten, bevor sie den Berg schnell verließen. Die Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren sowie ihr Hund waren deutlich traumatisiert, weinten vor Angst und zitterten vor Aufregung.

Bernhard Schagerl erwartet, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Wanderer in der Region zu gewährleisten. Er habe die örtlichen Behörden informiert.

Auch Bezirksjägermeister Johannes Schiesser warnt vor der Gefährlichkeit einer solchen Situation. Momentan haben die Bachen Frischlinge, doch normalerweise attackieren sie nur, wenn Menschen direkt zwischen sie und ihren Nachwuchs kommen. Ein Hund verschärfe allerdings die Situation, weil Wildschweine in ihnen immer noch den Wolf sehen. Die Familie hätte genau richtig gehandelt, meint Schiesser. Wenn es keine Möglichkeit gibt, irgendwo hinaufzuklettern, empfiehlt er, sich groß zu machen und laut zu werden.