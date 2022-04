Klingende Namen auf Burg Hohenegg

Werbung

Bei der Jahreshauptversammlung des Kultur- und Tourismusvereins Hafnerbach blickte Obmann Stefan Greimel nicht nur auf ein erfolgreiches Jahr zurück, sondern er konnte auch ein abwechslungsreiches Programm mit klingenden Namen für 2022 präsentieren.

Einen Angriff auf die Lachmuskeln gibt es im Juni mit dem Stück „Aphrodites Zimmer“ beim Burgtheater Hohenegg. Spieltermine sind am zweiten und dritten Juni-Wochenende.

Von 12. bis 14. August gehen im Burghof wieder die Kultour.Outdoor-Tage über die Bühne. Am 12. August sind die „AkustixxX“ mit ihrem Austropop-Programm „Von Helden und Heiligen“ zu Gast. Monika Ballwein gastiert mit Band und ihrem Programm „Soulcircus“ am 13. August. Den Abschluss bildet die „Lange Nacht der Hohenegg“ – mit Nachmittagsprogramm, Jazz am Vorabend und als Hauptact Christof Spörk mit seinem Programm „dahaam“.

Vom abgelaufenen Kulturjahr 2021 berichtete Stefan Greimel: „Insgesamt durften wir 745 Besucher bei den Veranstaltungen begrüßen. Großartige Künstler weihten die neu angeschaffte Outdoor-Bühne ein.“

