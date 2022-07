August bringt viel Musik-Programm auf Burg Hohenegg

Werbung

Im August wird es auf der Burgruine Hohenegg an vier Abenden wieder musikalisch und unterhaltsam.

Start ist am Donnerstag, 11. August, mit einem Konzert der Militärmusik Niederösterreich um 20 Uhr im Burghof. „Unsterblich – Rockig – Geil“ lautet das Motto von „AkustixxX“ am Freitag, 12. August. Das neue Programm „Von Helden & Heiligen“ führt in die Zeit der großen Austropop-Ära von den 60ern bis heute. Beginn ist um 20 Uhr im überdachten Burghof.

Am Samstag, 13. August, gibt sich auf der Hohenegg Monika Ballwein die Ehre. Das Programm „Soulcircus“ ist eine vibrierende Hommage voller Ehrlichkeit. Das Programm umfasst ergreifende Welthits von John Lennon, Stevie Wonder, Prince und Billie Rae Calvin, Ballwein trumpft aber auch mit eigenen neuen Liedern auf. Start des Konzerts ist um 20 Uhr.

Höhepunkt des langen Wochenendes ist die „Lange Nacht der Hohenegg“ am Sonntag, 14. August, ab 14 Uhr. Lieder rund um den Wein gibt die Kellergassen-Combo ab 15 Uhr zum Besten. Contemporary Jazz bringen Lisa Hofmaninger und Alexander Fitzthum ab 18 Uhr. Finale ist um 20 Uhr mit Christof Spörk und dem „Don Alberto Lovison“-Orchester.

Karten für die Veranstaltungen gibt es auf www.kultur-hafnerbach.at sowie im Gasthaus Dangl in Wimpassing.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.