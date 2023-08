500.000 Radler düsten heuer an den St. Pöltner Zählstellen vorbei

Sechs Zählstellen in der Landeshauptstadt erfassen, wie viele Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs sind. Jetzt erreichten die fleißigen Radlerinnen und Radler die halbe Million. Margarete und Laurenz Windischhofer waren gerade mit ihren E-Bikes unterwegs und hatten noch eine weite Strecke vor sich, als sie bei der Fahrrad-Zählstelle beim Sparkassenpark die magische Nummer knackten. Bürgermeister Matthias Stadler, der Leiter der Stadtentwicklung Jens de Buck und Radfahrbeauftragter Manuel Hammel standen schon bereit und hielten die Oberösterreicher auf.

Windischhofer war genau die 500.000 Person, die an einer Zählstelle vorbeifuhr und erhielt dafür, genauso wie ihr Partner, einen 100 Euro Innenstadt-Gutschein sowie eine Flasche Hauptstadtwein. „Wir wollen die Stadt eigentlich gerade verlassen und planen eine mehrtätige Radtour in der Region, aber so haben wir einen Grund St. Pölten wieder zu besuchen, um die Gutscheine verwerten zu können“, freute sich Windischofer.

Die erste Zählstelle wurde im Jahr 2015 bei der Khittelstraße am Hauptbahnhof errichtet. 309.766 Räder wurden im vergangenen Jahr alleine von der Zählstelle beim Sparkassenpark registriert, wo im Vergleich zu den anderen Anlagen die meisten Verkehrsteilnehmenden mit einem Fahrrad unterwegs sind.