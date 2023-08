St. Pöltner ÖVP plant für Herbst einen Beteiligungsprozess

Die Hälfte der Gemeinderatsperiode ist vorbei. Zeit für die Stadt-ÖVP, Bilanz zu ziehen. „Wir waren in den letzten 2,5 Jahren Kontrollpartei, Familienpartei und die Vor-Ort-Partei in St. Pölten, die nicht nur das gesellschaftliche Leben mitgestaltet, sonder auch die Wachstumsschmerzen im Auge behalten hat“, betont Vizebürgermeister Matthias Adl. Kritik übt man etwa an Kostensteigerungen bei Projekten wie dem Karmeliterhof, der Stadtbibliothek und dem Alumnatsgarten. Die Stadt argumentierte beim Karmeliterhof, dass mit fortgeschrittener Planung „zusätzliche notwendige Maßnahmen nun den höheren Betrag ergeben“. Und ebenso, dass insgesamt die Baukosten gestiegen seien.

Als konkreten Erfolg haftet sich die Stadt-ÖVP in Zusammenarbeit mit dem Land NÖ den Start einer Betreuungsoffensive in St. Pölten ans Revers. „Wir haben in den letzten Jahren laufend auf fehlende Angebote bei der Kinderbetreuung hingewiesen“, sagt Adl. Jetzt will man darauf schauen, dass es ausreichend Kinderbetreuungs- und Schul-Plätze auch in allen Stadtteilen gibt. Dafür sei eine rechtzeitige Planung unerlässlich.

Ziele: Wirtschaftsstandort stärken, Arbeitsplätze schaffen und Beteiligung der Bevölkerung

Für die zweite Halbzeit präsentierte die ÖVP Pläne. Sie versteht sich als „Wachstumsmanager der Haupstadt“: Im Herbst etwa soll ein Bürgerbeteiligungsprozess starten. Schon vor einigen Jahren gab es einen solchen mit „St. Pölten weiterdenken“. Dieses mal wird die Teilnahme digital ablaufen. „Wir wollen etwa abfragen, wie die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner zu Themen stehen“, betont der Klubobmann im Gemeinderat Florian Krumböck. Als Vor-Ort-Partei will die ÖVP etwa auch in den Stadtteilen Austauschmöglichkeiten bieten. Als Beispiel nennt Vizebürgermeister Adl etwa die Diskussion um einen Spielplatz in Pottenbrunn. „Die Einbindung der Bevölkerung könnte dem Thema mehr Drive geben“, ist Adl überzeugt.

Außerdem will man den Fokus auf „echte“ Betriebsansiedelungen lenken und auf die Schaffung von Arbeitsplätzen. Auch mit dem Thema Mobilität will sich die Stadt-ÖVP näher beschäftigen. Zusätzlich zum Fahrrad-Sharing-System Nextbike will man sich für ein Car-Sharing-Modell einsetzen. Themen sein werden auch der Ausbau der Sozialarbeit an Schulen sowie die Barrierefreiheit in Schulen und auf Spielplätzen.