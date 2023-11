St. Pölten feierte am Herrenplatz

Mit Einbruch der Dunkelheit ging es am Herrenplatz so richtig los. Bereits um 17 Uhr gab es einen Kostüm-Wettbewerb für die Kinder, gefolgt von jeder Menge weiteren Programmpunkten. So gab es bei allen teilnehmenden Lokalen besondere Halloween-Angebote.

Im Café Schubert gab es einen Schubi-Monsterkuchen, im Mittndrin bekam jeder verkleidete Gast einen Halloween-Shot gratis, in der Chameleon Bar gab es Halloween-Cocktails zum Gruseln, in der Osteria bekamen Gäste eine Halloween-Kürbissuppe, im Café im Palais Wellenstein wurden passend zum Thema abgerissene Finger sowie Hexenbowle angeboten und im Vino konnten Gäste Shots zum halben Preis bekommen. Dazu sorgte DJ Gernot Strauß für gute Stimmung und legte direkt am Herrenplatz auf.

Der Platz füllte sich im Laufe das Abend immer mehr und gegen 20 Uhr war es bereits schwierig, noch freie Plätze in den Lokalen zu bekommen. Wer zu dieser Zeit noch mit seinen Kindern unterwegs war und an die frische Luft wollte, der konnte auch noch einen Zwischenstopp einlegen und vorm Café Schubert zum Kürbis-Verzieren gehen.