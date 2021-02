Herta Zuber und Monika Nemetz haben im Corona-Jahr 2020 die „Wollweiber“ gegründet – für alle, die gerne mit Wolle arbeiten und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützen wollen.

Einzige Voraussetzung ist die Freude am Häkeln. Verpflichtungen gibt es keine, den Aufwand entscheidet jeder selbst. „Wir sind eine Organisation von derzeit rund 20 Woll-Liebhaberinnen. Jede ist eingeladen, aus Wollresten kleine Fleckerl zu häkeln. Muster und Farbe sind individuell, lediglich die Größe ist vorgegeben“, erklärt Monika Nemetz. Aus den gelieferten Teilen stellen die beiden Organisatorinnen bunte Patchworkdecken zusammen.

Die fertigen Stücke werden verschenkt. „Unsere Decken sollen Wärme und Geborgenheit bringen und können nicht gekauft werden. Jeder kann sich bei uns für eine geschenkte Decke bewerben“, so Nemetz. Als Beschenkte möchte die Gruppe aber in erster Linie an Kinder denken, die ein schweres Schicksal zu tragen haben oder aus der Bahn geworfen wurden.