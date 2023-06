Wie aus dem Märchen: Vom Blind-Date im Café Opfestrudl zur Hochzeit

Die einzigartige Liebesgeschichte der St. Pöltner Katharina Grabensteiner und Erich Feuerstein nahm nun ihren vorläufigen Höhepunkt mit einer Hochzeit in New York. Die beiden lernten sich kennen über die Vermittlung von Romana Drexler durch die Facebook-Gruppe „Leben in St. Pölten & Umgebung“. Am 12. Februar trafen sie sich zum Frühstück im Café Opfestrudel, es hat sofort gefunkt.

Wenige Wochen später sind sie bereits zusammengezogen und im Mai gaben sie ihre Verlobung bekannt. Nun erfüllten sie sich gleich zwei Wünsche: Einerseits eine Reise nach New York und andererseits eine Traumhochzeit gleich dort vor Ort. Nach der Rückkehr aus den Staaten steht noch eine Feier mit Freunden und Familien an.

Auch Romana Drexler ist natürlich eingeladen: „Ich kann die Freude, die ich empfinde kaum in Worte fassen. Ein klein wenig fühle ich mich schon wie Amor - der Pfeil hat die beiden absolut Richtigen getroffen. Ich wünsche den beiden alles Liebe für den gemeinsamen Lebensweg und viele wunderbare Momente“.

Und wer jetzt inspiriert ist: „Sofern Interesse von den Gruppenmitgliedern besteht, werden wir auch rund um den Valentinstag 2024 unsere STP-Blind-Dates wieder veranstalten.“