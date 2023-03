St. Pöltner Gitarrist mit „Visions of Atlantis“ für Amadeus nominiert

„Wir sind Piraten und wir sind hier um den größten österreichischen Musikschatz zu heben“, da sind sich die Bandmitglieder von „Visions of Atlantis“ einig. Auch darüber, dass es sich „um eine der größten Ehren handelt, die einem Piraten zuteil werden“. Die international bekannte Symphonic-Metal-Band mit dem St. Pöltner Gitarristen Christian Douscha ist in der Kategory Hard & Heavy für den Amadeus Award nominiert. Der Amadeus Austrian Music Award ist der größte österreichische Musikpreis und seit 2000 in verschiedenen Kategorien an die in Österreich erfolgreichsten nationalen Musiker verliehen.

Die Nominierungen beim Amadeus Award setzen sich je zur Hälfte aus den Verkaufszahlen des vorherigen Jahres und der Wertung einer 150-köpfigen Jury zusammen. Für die Auszeichnung spielt dann auch das Publikum eine Rolle. Bis zum Montag, 20. März. läuft das Voting noch. Stimmen Sie ab unter voting.aama.at. Man kann einmal täglich voten, die Abstimmung muss dann auch via Bestätigungs-Code aus der E-Mail bestätigt werden.

Verkaufsstart für „Pirates Over Wacken“ am 31. März

Im Vorjahr stellten „Visions of Atlantis“ ihr achtes Album „Pirates“ vor und landeten damit ihren bisher größten Erfolg mit einer Platzierung unter den Top 20 in den Deutschen Album-Charts. Nun steht ein Live-Release kurz bevor. Die Band nahm ihren Auftritt beim legendären Wacken Open Air im letzten Sommer auf. Napalm Records bringt diesen als „Pirates Over Wacken“ am 31. März heraus. Nach ihrer Nordamerika-Tour geht es nun weiter auf die Pirates Over Europe Tour. In den nächsten Wochen stehen außerdem Konzerte in Deutschland, Italien, Frankreich und der Schweiß auf dem Programm.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.