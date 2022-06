Polizeieinsatz in St. Pölten: Waffe war Musikinstrument

Werbung

Es blieb am Donnerstagnachmittag nicht unbemerkt: Polizeistreifen hatten sich bei der alten Park & Ride-Anlage nahe des St. Pöltner Hauptbahnhofs positioniert. Der Grund: die Anzeige eines Passanten. Dieser gab an, dass er einen Mann mit einer Waffe am Rücken gesehen hätte.

Die Exekutive ließ keine Zeit verstreichen, eilte zur Park & Ride-Anlage. Und wirklich: Sie traf auf besagten Mann. Eine Überprüfung brachte jedoch ganz anderes ans Tageslicht, als der Anzeiger wahrgenommen hatte. Bei besagter Waffe handelte es sich lediglich um ein Musikinstrument, dass der Mann am Rücken getragen hatte.

