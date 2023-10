Innehalten und sich informieren: Tag der offenen Tür am Hauptfriedhof

Führungen, Ausstellungen und mehr erwarten die Gäste beim Tag der offenen Tür am Samstag, 28. Oktober, am Hauptfriedhof. Thomas Pulle vermittelt interessante Einblicke und gibt ausführliche Erklärungen bei seinen historischen Führungen um 8.30 und um 9.30 Uhr. Karl Fenz und Andreas Weigl erzählen laufend über den Tag verteilt über das Krematorium, das auch besichtigt werden kann.

Stadtarchäologe Ronald Risy führt um 10.30 Uhr und um 11.15 Uhr durch die Kellerräume am Friedhof. Zu jeder halben und vollen Stunde zwischen 10 und 15 Uhr (ausgenommen 12.30 Uhr) gibt es Kutschenfahrten mit Matthias Weiländer.

Särge und Urnen sind zur Besichtigung ausgestellt und die Friedhofsgärtnerinnen und Friedhofsgärtner präsentieren ihre Arbeit.

In den Tagen rund um Allerseelen richtet die Kompetenzstelle Trauer in enger Zusammenarbeit mit dem mobilen Hospizdienst der Caritas, der Telefonseelsorge und der städtischen Bestattung St. Pölten wieder einen TrauerRaum in der Zeremonienhalle 2 am Hauptfriedhof in St. Pölten ein. Der Raum ist von 28. Oktober bis 2. November von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

„Der TrauerRaum soll trauernden Menschen die Möglichkeit geben, ein Zeichen zu setzen. Es soll ein Ort sein, wo man einfach da sein darf, sich Zeit zum Erinnern nehmen kann, wo man bitten, klagen, beten und stärkende Gedanken mitnehmen kann“, erklärt Gerti Ziselsberger, Leiterin der Kompetenzstelle Trauer.

An verschiedenen Stationen, die alle Besucherinnen und Besucher selbsttätig und in Stille besuchen können, kann man der Trauer Ausdruck verleihen, sich erinnern, sich stärken und Trost erfahren. Daneben besteht auch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit Trauerbegleiterinnen und -begleitern.